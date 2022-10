QNAP, azienda leader nel settore della produzione di NAS e prodotti per lo storage, ha quest’oggi presentato al mondo il TS-H1090FU, un NAS u.2 NVMe all-flash ad alta densità a 10 alloggiamenti.

Il prodotto, come anticipato, è dotato di una architettura SSD U.2 NVMe PCIe Gen 4×4, per un throughput assolutamente elevato e con carichi di lavoro possibilmente gestiti a bassa latenza. La connettività a due porte 25GBe, e tutte le tecnologie legate all’utilizzo di SSD, permettono di godere di prestazioni eccezionali, anche ad esempio per lo streaming o la modifica di file in 4K/8K.

QNAP TS-h1090FU: i 10 alloggiamenti

Per cercare di fornire le migliori possibilità di connessione, il TS-h1090FU presenta 10 alloggiamenti ad alta densità, tutti con pieno supporto a SSD SATA a 6Gb/s, oppure SSD U.2 PCIe Gen 4, montati su un rack da 58cm di profondità.

La presenza di processori AMD EPYC 7002 di seconda generazione, ed una RAM espandibile fino a 1TB, una DDR4 ECC con 12 slot, garantiscono performance difficilmente eguagliabili. All’interno, invece, troviamo il sistema operativo QuTS Hero, sempre basato su ZFS, per un focus importante sulla protezione e l’integrità dei dati archiviati.

Le varianti commercializzate sono differenti, le quali differiscono più che altro per il quantitativo di RAM pre-installato, si parte da un minimo di 64GB (suddivisi in 8 da 8), per poi salire a 128GB e 256GB. Al momento non è ancora stato comunicato il prezzo di vendita, per questo motivo consigliamo di collegarsi al sito ufficiale di QNAP per ricevere maggiori informazioni in merito, e conoscere da vicino tutti i modelli presentati.