QNAP ha rilevato una minaccia alla sicurezza DEADBOLT sfruttando lo sfruttamento della vulnerabilità di Photo Station per crittografare i QNAP NAS collegati direttamente a Internet.

QNAP Product Security Incident Response Team (QNAP PSIRT) ha effettuato la valutazione e rilasciato l’app Photo Station con la patch entro 12 ore dalla segnalazione. Inoltre la società invita tutti gli utenti QNAP NAS ad aggiornare Photo Station all’ultima versione disponibile. QuMagie è un’alternativa semplice e potente a Photo Station. Si consiglia di utilizzare QuMagie per gestire in modo efficiente l’archiviazione delle foto nel QNAP NAS.

Raccomandiamo vivamente che il loro QNAP NAS non sia connesso direttamente a Internet. Questo serve per migliorare la sicurezza del tuo QNAP NAS. Si consiglia agli utenti di utilizzare la funzione myQNAPcloud Link fornita da QNAP o di abilitare il servizio VPN. Questo può rafforzare efficacemente il NAS e ridurre la possibilità di essere attaccato. Ma non è detto che sarai al 100% sicuro.

Informazioni su QNAP

QNAP (Quality Network Appliance Provider) si impegna a fornire soluzioni complete per lo sviluppo software, la progettazione hardware e la produzione interna. Concentrandosi su innovazioni di storage, networking e video intelligenti, introduce ora una rivoluzionaria soluzione Cloud NAS che si unisce al software basato su abbonamento e all’ecosistema di canali di servizio diversificati.

QNAP considera il NAS qualcosa di più di un semplice storage e ha creato un’infrastruttura di rete basata su cloud per consentire agli utenti di ospitare e sviluppare analisi di intelligenza artificiale, edge computing e integrazione dei dati sulle loro soluzioni QNAP.