La MAZDA MX-5 è certamente una macchina speciale, ma adesso è anche una vettura da Guinness World Records. Lo scorso 18 settembre, presso l’Autodromo di Modena, si è svolto il il Raduno dei Record che ha visto proprio la piccola MX-5 come protagonista.

Gli appassionati della roadster giapponese si sono incontrati per dare vita alla parata più grande del mondo dedicata alla Mazda MX-5. I giudici del Guinness World Records hanno certificato il risultato e, di conseguenza il titolo, grazie alle 707 vetture partecipanti.

Gli organizzatori sono riusciti a battere il precedente primato stabilito in Olanda nel 2013. In quell’occasione, si sono radunate 683 vetture. Andando a ritroso, invece, nel 2010 in Germania è stato raggiunto per la prima il record con un raduno che ha contato 459 vetture.

La community italiana della Mazda MX-5 è una delle più importanti a livello mondale, come conferma il recente Guinness World Records

Come confermato direttamente dal produttore, i numeri per il record Italiano c’erano tutti e le alte aspettative sono state rispettate. Dal momento dell’apertura delle registrazioni, i posti disponibili sono andati sold-out in appena tre settimane. In totale si contavano oltre 900 vetture registrate per partecipare all’evento.

All’appuntamento presso l’Autodromo di Modena hanno partecipato gli appassionati di tutta Italia e non solo. Infatti, bisogna segnalare la presenza di miatisti provenienti da tutta Europa. Tra gli ospiti speciali spicca certamente il nome di Nobuhiro Yamamoto, l’ingegnere giapponese che ha curato lo sviluppo della MX-5 fin dalla prima generazione. Al suo fianco c’erano anche Loris Bicocchi, pilota e collaudatore, oltre che Davide Cironi, content creator su YouTube.

In occasione del raduno, ha visto al luce anche la NM Concept, una barchetta creata della startup Gorgona Cars, che omaggia le linee della Mazda MX-5. Lo sviluppo è curato dal dal giornalista automotive Omar Abu Eideh e dall’ingegnere David Galliano.