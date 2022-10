In Italia si profila all’orizzonte un autunno di aumenti delle bollette di luce e gas. Ma di quanto? Siamo venuti a conoscenza di tutti i dettagli grazie ad ARERA.

Dal 1 ottobre infatti è previsto un nuovo aggiornamento tariffario trimestrale e tutti i dettagli sugli aumenti di bolletta luce e gas in Italia questo autunno.

Gli ultimi incrementi della bolletta luce e gas in Italia risalgono all’aggiornamento delle tariffe luce e gas in base ai costi di produzione nella consueta trimestrale di Arera. Per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021 l’incremento è del 9,9% per l’energia elettrica e del 15,3% per il gas (questi aumenti sono riferiti ai prezzi medi pagati dalle famiglie e non si riferiscono alle realtà commerciali).

Una situazione insostenibile

Il nuovo report contenente gli aggiornamenti è atteso per il 1° ottobre. E ci sono ulteriori aumenti di prezzo in Italia in vista. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, considerando i prezzi costanti su base annua, gli aumenti di prezzo saranno di 56 euro in più per l’energia elettrica e di 158 euro per il gas, per una spesa di 214 euro in più all’anno.

Le principali cause dell’aumento dei prezzi del gas e dell’elettricità in Italia risiedono, in particolare, nella crescita dei prezzi delle materie prime energetiche, nell’aumento della domanda di metano e nei prezzi elevati dei permessi di emissione di CO2.

Una situazione che si è creata a causa della Russia e del conflitto con l’Ucraina, e che proseguirà a causa delle scarsità di materia prima che l’Italia e l’Europa intera ha difficoltà ad acquistare. L’intera comunità Europea infatti sta studiando una strategia per far fronte alla situazione il prima possibile.