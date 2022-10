Canone RAI e bollo da abolire subito: ecco come fare gratis

Il mondo delle tasse molto spesso si basa su quella che viene definita in buona fede ignoranza delle persone. Tantissimi utenti che non conoscono infatti le regole, si precipitano a pagare ogni anno le imposte che però potrebbero essere evitate proprio come bollo auto e canone Rai.

Sia il canone Rai che il bollo auto possono essere non pagati ma solo in determinate situazioni molto particolari, ecco quali

Innanzitutto c’è da ricordare che tutte le persone che non vogliono pagare il canone Rai possono farlo qualora abbiano 75 anni di età o più. Sarebbe questo un buon motivo per non pagare l’imposta, così come nel caso in cui doveste ritrovarvi a percepire un reddito più basso della soglia minima. Stessa situazione si manifesterà qualora in casa vostra non ci sia alcun tipo di TV per ricevere i canali.

Per quanto riguarda invece il bollo auto, si tratta di una tassa totalmente diversa dal momento che non è nazionale ma a carattere regionale. Tutte le regioni infatti ogni anno guadagnano diversi miliardi di euro con il pagamento della celebre tassa di possesso di un’auto o di un veicolo. Bisogna infatti constatare quando e dove vada pagata tale imposta. In regioni come ad esempio Lombardia e Piemonte, le auto elettriche non pagano il bollo.

Nella provincia autonoma di Bolzano ciò funziona solo per i primi tre anni per poi ritornare alla normalità. In Campania la situazione è ancora diversa con i primi tre anni in cui le auto ecologiche ibride possono essere esentati dal bollo auto, mentre le elettriche possono arrivare ad un massimo di cinque.