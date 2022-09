Sembra che Samsung stia lavorando a un nuovo device Fan Edition, ma sorprendentemente (o meno), non si unirà alla famiglia di smartphone Galaxy S di fascia alta. Questo perché non sarà un device Android, ma piuttosto un tablet con un prezzo molto inferiore rispetto al trio premium Galaxy Tab S8, che sarà disponibile all’inizio del 2022.

Secondo tutte le indicazioni, sarà conosciuto come Tab S8 FE. Infine, è stato confrontato prima di oggi in forma pre-release apparentemente avanzata con il software Android 13 già installato. Sebbene il numero di modello SM-X506B non implichi una forte somiglianza familiare con l’SM-T73x (aka Galaxy Tab S7 FE) dell’anno scorso, non possiamo pensare a un altro tablet che possa soddisfare le specifiche riportate da Geekbench.

Galaxy Tab S8 FE, emergono nuovi indizi

Stiamo parlando di 4 GB di RAM e un processore MediaTek MT8791V octa-core altrettanto mediocre, o Kompanio 900T, che è leggermente più veloce del Qualcomm Snapdragon 750 che alimenta il Tab S7 FE, quindi siamo quasi convinti che si tratti di un Galaxy Tab S8 FE o anche una versione Tab S8 Lite.

La variante SM-X506B sembra supportare velocità 5G e, al giusto prezzo e al momento giusto, questo mid-ranger Android molto conveniente potrebbe sicuramente avere un impatto in un mercato stagnante ma estremamente affollato e competitivo facilmente dominato da Apple. Resta da vedere quando verrà consegnato il Galaxy Tab S8 FE e se sarà in grado di battere gli attuali Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra su Android 13, il che sarebbe estremamente insolito.