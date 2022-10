Durante il sonno, il tuo corpo lavora per rigenerarsi e ripararsi. La posizione del sonno può aiutare o ostacolare questo processo, a seconda di quanto efficacemente supporta la curvatura naturale della colonna vertebrale. È anche comune che le persone si sveglino con dolori al mattino, a volte a causa della posizione del sonno.

Trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo o riposando, quindi è importante scegliere una posizione del sonno che aiuti il ​​tuo corpo nel recupero fisico. Una corretta posizione del corpo può alleviare lo stress sulla colonna vertebrale, mentre una posizione malsana può aumentare il dolore o la rigidità della schiena, delle braccia o delle spalle.

Qual è la migliore posizione per dormire?

La posizione migliore per dormire è quella che promuove un sano allineamento della colonna vertebrale dai fianchi fino alla testa. L’aspetto che hai per te dipende dalla tua situazione di salute personale e da ciò che trovi a tuo agio.

Detto questo, ci sono alcune posizioni che sono considerate più sane di altre. Nello specifico, dormire sul fianco o sulla schiena è considerato più vantaggioso che dormire a pancia in giù. In questo modo è più facile mantenere la colonna vertebrale supportata ed equilibrata, il che allevia la pressione sui tessuti spinali e consente ai muscoli di rilassarsi e riprendersi.

Tuttavia, se dormire a pancia in giù ti fa sentire bene, non sentirti costretto a cambiare. Puoi ridurre al minimo il rischio di dolore e migliorare l’allineamento della colonna vertebrale con il materasso e il cuscino giusti.

Diverse posizioni del sonno offrono diversi vantaggi che possono essere utili per te se hai a che fare con mal di schiena, gravidanza, allergie, reflusso acido o un’altra condizione di salute. In questi casi, potrebbe valere la pena provare una nuova posizione del sonno per consentire un sonno più riposante. In uno studio, un gruppo di adulti con mal di schiena è stato addestrato a dormire sulla schiena o su un fianco. Hanno sperimentato un significativo sollievo dal dolore in sole quattro settimane.

L’adattamento a una nuova posizione di sonno richiede tempo, ma è possibile. Sii paziente con te stesso e usa i cuscini per allenare il tuo corpo alla nuova posizione.

La migliore posizione per dormire

Più del 60% delle persone dorme su un fianco: e sono gli uomini quelli che trascorrono più tempo su un fianco ogni notte rispetto alle donne. Da bambini, dividiamo le nostre notti dormendo in tutte le posizioni allo stesso modo, ma nell’età adulta emerge una chiara preferenza per il sonno laterale. La flessibilità della nostra colonna vertebrale diminuisce con l’avanzare dell’età, il che può rendere la posizione di riposo laterale più confortevole per gli anziani.

Dormire su un fianco offre numerosi vantaggi. Promuove un sano allineamento della colonna vertebrale ed è la posizione del sonno che ha meno probabilità di provocare mal di schiena, specialmente se supportata da cuscini. Il sonno laterale può anche ridurre il bruciore di stomaco e il russare.

Il sonno laterale può essere particolarmente utile per: