Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 insieme a TOILETPAPER per le nuove cover

Samsung Electronics Italia fa partire oggi ufficialmente la nuova collaborazione con TOILETPAPER, il collettivo creativo fondato e diretto dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. Tale partnership ha dato vita a una serie esclusiva di cover ideate per la nuova rivoluzionaria generazione di smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z.

La collaborazione artistica ha dato origine a quattro cover speciali dedicate Galaxy Z Flip4 e tre per Galaxy Z Fold4. I celebri rossetti rossi su sfondo rosa, i sinuosi serpenti colorati, le rose selvagge e il gatto tra le nuvole – quest’ultima solo per il modello Galaxy Z Flip4 – sono le iconiche e accattivanti grafiche che coloreranno e renderanno ancora più esclusivi e personali i nuovi dispositivi foldable Samsung, presentati ad agosto in occasione dell’evento Galaxy Unpacked.

“Siamo entusiasti di annunciare questa collaborazione artistica con TOILETPAPER”, ha affermato Nicolò Bellorini, Head of MX Business di Samsung Electronics Italia. “La factory creativa è nota a livello internazionale per la sua capacità di osare con il potere delle fantasia rompendo gli schemi; alla stessa stregua, Samsung con i dispositivi pieghevoli ha voluto aprire il proprio mondo, superare i limiti delle possibilità offerte da uno smartphone, ridefinendo le regole e cambiando prospettiva. Un connubio quindi perfetto che rende i nuovi Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 ancora più speciali per tutti coloro che vogliono esprimere il proprio stile senza limiti”.

Aperti, chiusi o in modalità Flex, i dispositivi Galaxy Z potranno essere non solo più protetti da graffi ed urti ma ancora più versatili grazie al linguaggio dirompente di TOILETPAPER, per un’esperienza su misura e uno stile unico con la giusta dose di irriverenza.

Attraverso un QR code sarà inoltre possibile scaricare una GIF da impostare come sfondo dello schermo esterno di Samsung Galaxy Z Flip4.

Inoltre, proprio TOILETPAPER sarà protagonista del quarto appuntamento di Creators Room Flex Edition, il format di Samsung che coinvolge artisti e creativi per raccontare tutte le possibilità d’espressione offerte dal nuovo Galaxy Z Flip4. Nella puntata che sarà online a partire da oggi Micol Talso, Creative Director di TOILETPAPER, attraverso Z Flip4, aprirà il suo mondo con un viaggio speciale all’interno della sede di TOILETPAPER a Milano. Tutti gli episodi di Creators Room Flex Edition sono disponibili a questo link

Offrire il massimo della personalizzazione

Stiamo assistendo a una trasformazione unica nella percezione della cultura mainstream, dall’ambito professionale alla vita privata. Spronati dalle giovani generazioni e sulla scia di un costante adattamento, oggi i consumatori abbandonano le offerte standardizzate a favore delle esperienze esclusive e personalizzate. La serie Galaxy Z offre una serie di opzioni, dall’iconico Flip ultracompatto al Fold immersivo votato alla produttività, che assicurano una user experience cucita su misura in ogni aspetto. Caratteristiche come la modalità Flex e la funzione Finestra Multi-Attiva permettono agli utenti di personalizzare la propria esperienza in base a esigenze specifiche, passando dalla visualizzazione di video in streaming all’elaborazione di un foglio Excel fino alla risposta a una chiamata. Anche i design premium e una gamma di accessori tra cui su tutte le nuove cover TOILETPAPER danno all’utente la possibilità di esprimere il proprio stile unico.

Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4

Nello specifico, Galaxy Z Flip4, lo smartphone dal design a conchiglia, è il dispositivo ideale per comunicare se stessi, senza limiti. Grazie alla funzionalità FlexCam, è possibile scattare video o selfie da diverse angolazioni, senza usare le mani; con la modalità Scatto Rapido è possibile scattare selfie di elevata qualità direttamente dal display esterno sfruttando la fotocamera principale e avviare la registrazione video in alta qualità, per poi passare fluidamente alla modalità Flex per continuare a registrare a mani libere, senza dover interrompere la ripresa. Z Flip4 è pensato per essere utilizzato veramente a mani libere – per fare di più senza dover sempre aprire lo smartphone.

Il design è il più elegante di sempre e si distingue per la cerniera sottile, i bordi ottimizzati, il retro in vetro opaco in contrasto e la scocca in metallo lucido. Z Flip4 può essere completamente personalizzato internamente ed esternamente, con i Temi Galaxy sullo schermo esterno e su quello principale, per arricchire il proprio stile con font, icone e design personalizzati. Inoltre, è possibile creare il proprio schermo esterno personale con i nuovi design per l’orologio e sfondi in diversi formati come immagini, GIF e anche video.

Galaxy Z Fold4 è, invece, lo smartphone più potente di Samsung, pensato per il multitasking, che racchiude in sé tutta la competenza di Samsung nel campo della tecnologia mobile, disponendo di maggiori funzionalità a prescindere dalla modalità d’uso: aperto, chiuso o in modalità Flex.

Con Z Fold4 il multitasking è più facile che mai per essere più produttivi anche durante gli spostamenti, in maniera intuitiva: con uno solo gesto è possibile passare dalle app a schermo intero alle finestre pop-up oppure dividere a metà lo schermo in modo da avere più possibilità di multitasking.

Con un obiettivo potenziato da 50 MP e lo Space Zoom 30x, Galaxy Z Fold4 scatta foto e video mozzafiato. Inoltre, grazie ai pixel più grandi, al sensore più luminoso del 23% rispetto al modello precedente e a una maggiore potenza di elaborazione, è possibile realizzare scatti nitidi anche di notte. Galaxy Z Fold4 è dotato di uno schermo principale da 7,6 pollici, luminoso, con refresh rate adattivo da 120 Hz e la fotocamera sotto il display (UDC) meno visibile, dotata di una nuova disposizione sub-pixel a dispersione.

Disponibilità e prezzi

Le cover firmate TOILETPAPER x Samsung sono disponibili a partire da oggi, 30 settembre, su Samsung.it, e nei prossimi giorni su Amazon e in selezionati store Mediaworld e Unieuro, al prezzo di €69,90 per le cover di Galaxy Z Flip4 e di €79,90 per le cover di Galaxy Z Fold4.

Gli smartphone Samsung sono invece già disponibili a partire da €1.149 nel modello Galaxy Z Flip4 e a partire da €1.879 nel modello Galaxy Z Fold4.