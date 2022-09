I dettagli sui prossimi top di gamma di Samsung aumentano giorno dopo giorno e tutti sembrano confermare la scarsità di innovazioni introdotte dall’azienda dal punto di vista estetico. Il Samsung Galaxy S23 Ultra non sembra presentare particolari differenze rispetto al suo predecessore ed è possibile prenderne atto grazie ad alcuni render condivisi in rete dal leaker Onleaks.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ecco come sarà il top di gamma!

Onleaks, in collaborazione con smartprix.com, pubblica alcuni render che permettono di conoscere il design del top di gamma Galaxy S23 Ultra. Il modello di punta della nuova generazione della serie Galaxy S in arrivo nel mese di febbraio è mostrato da ogni sua angolazione in immagini ad alta risoluzione che svelano le principali novità introdotte dall’azienda.

Il dispositivo presenta un comparto fotografico identico a quello del Galaxy S22. I sensori sono disposti su due linee verticali e non sono inseriti all’interno di alcun modulo fisico ma alcuni presentano delle dimensioni più grandi rispetto a quelli inseriti sul predecessore. Il principale, inoltre, sarà un sensore da 200 megapixel.

Samsung apporterà dei miglioramenti alla scheda tecnica del dispositivo proponendo al pubblico uno smartphone con un display aggiornato e un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. I miglioramenti potrebbero coinvolgere anche la batteria che alimenterà il top di gamma e i due modelli Galaxy S23 e S23 Plus.

Il lancio dei tre dispositivi Samsung avverrà nei primi mesi del prossimo anno. Mantenendosi in linea con le mosse attuate negli anni passati, il colosso potrebbe annunciare i suoi smartphone nel mese di febbraio.