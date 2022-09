La società tecnologica cinese Xiaomi ha introdotto una paio di cuffie Bluetooth con cancellazione del rumore con un massimo di 20 ore di riproduzione. Un’iniziativa di crowdsourcing in Cina ha contribuito a portare il dispositivo sul mercato a un prezzo di 429 yuan, che equivale a circa 60 euro. La collana auricolare Bluetooth Xiaomi con cancellazione del rumore sfoggia un design influenzato dalla moda e potrebbe essere scambiata per una collana a causa del suo aspetto.

La collana ha un’attacco magnetico ed include cinque controlli touch. Inoltre, ha una riduzione attiva del rumore di 43 dB. La nuova collana per cuffie wireless di Xiaomi ha ricevuto una classificazione IPX5 ed è dotata della tecnologia del vetro smaltato 2.5D. Inoltre, il suo sistema a sei microfoni offre riduzione del rumore a una frequenza a banda larga di 3 kHz e riduzione delle chiamate. Una tecnologia di decodifica ultra chiara HHDC 4.0 e l’accordatura professionale HRTF sono tutti inclusi nel sistema audio di alta qualità dell’auricolare. Inoltre, è dotato di un sistema di decodifica audio LLAC a bassa latenza.

Xiaomi si prepara al debutto del suo device

La collana Bluetooth Xiaomi con cancellazione del rumore ha la capacità di essere ricaricata rapidamente; sono necessari solo dieci minuti di ricarica per fornire fino a sette ore di riproduzione. Si prevede che la consegna del device inizierà il 5 ottobre. La collana che ha un auricolare Bluetooth con cancellazione del rumore originariamente veniva venduta al dettaglio per 499 yuan, che equivalgono a circa 70 euro. Ci sarà un vincolo di tempo sulla disponibilità del prezzo di lancio del crowdfunding di 429 yuan. Al momento, non ci sono informazioni sufficienti sulla disponibilità globale del prodotto e sulla struttura dei prezzi.