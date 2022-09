Google inizierà a spingere i clienti dei dispositivi indossabili Fitbit a passare dagli account Fitbit agli account Google nel prossimo futuro. Ad oggi, la modifica sembra essere facoltativa per alcuni anni. Tuttavia, entro l’inizio del 2025, Google renderà necessari i trasferimenti di account per tutti gli utenti. Preoccupazioni per la privacy degli utenti sono emerse sia prima che dopo l’acquisto di 2,1 miliardi di dollari da parte di Fitbit nel gennaio 2021. Sono state anche sollevate preoccupazioni riguardo all’accesso diretto di Google ai dati dei clienti. La modifica dell’autorizzazione potrebbe avvenire entro pochi anni, secondo un aggiornamento del sito Web di supporto Fitbit.

I dispositivi Fitbit ora utilizzano un account specifico per Fitbit, che di solito è indipendente dal sistema Google. L’unica eccezione è quando l’utente sceglie di condividere i dati Fitbit con le diverse applicazioni di Google. Naturalmente, se ciò si verifica, i dati verranno salvati individualmente. Ciò dimostra che non c’è connettività tra Fitbit e account Google. Secondo gli aggiornamenti sul sito Web di supporto di Fitbit, Google incoraggerà i clienti a effettuare il check-in utilizzando un account Google a partire dal 2023. Gli utenti aggiuntivi che si registrano per un account o gli utenti attuali che eseguono l’aggiornamento e desiderano accedere a nuove funzionalità devono utilizzare un account Google che sia collegato a Fitbit.

Fitbit, tutti dovranno utilizzare un account Google

Gli utenti che mantengono il proprio account Fitbit separato da Google possono sfuggire a questo, ma solo per un periodo limitato. ‘Il supporto per gli account Fitbit sarà disponibile almeno fino all’inizio del 2025′, secondo il sito Web di supporto, dopodiché gli utenti dovranno accedere con un account Google. Gli utenti trarranno vantaggio dall’aggiornamento, secondo i rapporti. Tra le funzionalità figurano ‘Single Sign-On per Fitbit e altri servizi Google, sicurezza dell’account leader del settore, impostazioni centralizzate della privacy per i dati degli utenti Fitbit e altro ancora’.

Questa decisione ha suscitato molto interesse nel business. Secondo Google, il trasferimento dei dati degli utenti sarebbe una procedura semplice. Inoltre, l’organizzazione si impegna a trattare tutti i dati con cura. Secondo Google, utilizza i dati degli utenti per alimentare i suoi diversi prodotti e servizi.

‘Google continuerà a salvaguardare la privacy degli utenti Fitbit e ha fatto una serie di impegni legalmente vincolanti con le autorità di tutto il mondo’. Ciò include la garanzia che i dati sulla salute degli utenti Fitbit non verranno utilizzati per gli annunci pubblicitari di Google’, secondo il sito web. ‘Questi dati verranno mantenuti separati dai dati di Google Ads.’