Il catalogo dei giochi Netflix per dispositivi Android e iOS si amplia con l’arrivo di OXENFREE. Il titolo è incentrato sull’avventura e permette ai giocatori di vivere un’avventura soprannaturale ed affascinante.

Le caratteristiche da thriller, il sistema di dialoghi, la componente narrativa e la grafica accattivante sono elementi che renderanno unica l’esperienza di gioco. Non a caso, il titolo sviluppato da Night School Studio ha conquistato critica e pubblico fin dalla prima uscita nel 2016.

La storia di OXENFREE segue le vicende di Alex, un’adolescente brillante e ribelle che porta il suo nuovo fratellastro Jonas a una festa su Edwards Island, una vecchia isola militare abbandonata. I due riescono ad aprire per sbaglio un portale misterioso legato al passato criptico dell’isola.

Gli abbonati a Netflix potranno immergersi nelle atmosfere uniche di OXENFREE, il nuovo gioco mobile incluso nell’abbonamento alla piattaforma

Sarà compito dei giocatori guidare Alex nell’esplorazione di Edwards Island per risolvere il mistero e salvare i propri cari.Come dichiarato da Sean Krankel, cofondatore e direttore di Night School Studio: “OXENFREE è un gioco adorato da tanti appassionati e l’uscita su Netflix è un’occasione entusiasmante di presentare la storia di Alex a un pubblico ancora più vasto, magari anche qualcuno che non avrebbe mai pensato di amare i videogiochi”

Con l’arrivo per gli abbonati Netflix su mobile, senza pubblicità e costi aggiuntivi, sarà possibile riscoprire un piccolo cavolavoro videoludico. Il gioco è disponibile con i sottotitoli in Italiano, per rendere l’esperienza fruibile ad una fetta di pubblico maggiore. Per scaricare e giocare OXENFREE di NETFLIX per dispositivi mobili è possibile collegarsi alla pagina ufficiale.