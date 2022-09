Nei piani del noto produttore Motorola c’è l’arrivo di un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta in particolare del prossimo Motorola Moto G72. Fino ad ora non sono emerse tantissime informazioni al riguardo. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, il noto leaker OnLeaks ha realizzato e pubblicato in collaborazione con Pricebaba le prime immagini renders di questo smartphone.

Motorola Moto G72: eccolo nelle prime immagini renders pubblicate da OnLeaks

Nel corso delle ultime ore il noto leaker OnLeaks ha postato in rete sul sito web Pricebaba le prime immagini renders del prossimo Motorola Moto G72, rivelandoci finalmente il possibile design. Osservando questi renders, possiamo notare in primis la presenza di un ampio display con un form factor piuttosto allungato (immaginiamo 20:9 o 21:9). Oltre a questo, in alto al centro è poi collocato un piccolo foro per la fotocamera anteriore.

Il resto del comparto fotografico, invece, è posto sulla parte posteriore del nuovo smartphone a marchio Motorola. Qui, in particolare, troviamo un modulo di forma quadrata con al suo interno tre sensori fotografici più un piccolo flash LED. Si parla della possibile presenza di un sensore principale da 108 MP affiancato da un sensore grandangolare da 8 MP e da un sensore macro o di profondità da 2 MP.

Sul frame non troviamo poi il sensore biometrico fisico per li sblocco, dato che quest’ultimo è integrato all’interno del display. Questo lascia quindi intendere che ci troveremo di fronte ad un pannello con tecnologia SuperAMOLED. Grazie ai renders, sappiamo poi che saranno presenti il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e la certificazione IP52 contro gli schizzi d’acqua. Tre infine saranno le colorazioni disponibili, ovvero bianco, nero e azzurro.