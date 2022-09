Periodo nero per i prodotti del supermercato. Purtroppo, il filone di negatività è incominciato da quando una delle aziende dolciarie più famose al mondo come Kinder, ha subito molteplici ritiri nei suoi magazzini in Belgio.

I ritiri si sono poi successivamente estesi a tantissimi altri brand importanti, generando un alone di paura e sfiducia da parte dei clienti. L’ultima situazione negativa è capitata ai wurstel dell’Eurospin. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

Wurstel Eurospin ritirati dal mercato: ecco il motivo

A quanto pare, all’interno dei wurstel dell’Eurospin è stato trovato il batterio Listeria. L’allarme è stato dato dal Ministero della Salute, il quale ha subito ordinato il richiamo di un lotto della marca Tobias.

Le confezioni ritirate sono quelle da 150 grammi di wurstel di pollo e tacchino al formaggio, con scadenza il 3 settembre 2022 e prodotti dall’azienda Agricola Tre Valli all’interno dello stabilimento di piazzale Apollinare Veronesi 1, a San Martino Buon Albergo.

Il lottoo ritirato è il 1785417, il marchio dello stabilimento è invece IT 04 M CE. Come detto anche dall’ente europeo per la sicurezza alimentare (Efsa), Listeria è una famiglia di batteri composta da ben dieci specie.

La Listeria Monocytogenes, rilevata per l’appunto nei wurstel, causa la listeriosi, una malattia che si contrae ingerendo cibo contaminato. Questa è particolarmente pericolosa a causa dell’abilità dei batteri di riuscire a sopravvivere alle basse temperature dei frigoriferi.

Anche se è comunque particolarmente rare, è capace di portare in chi la contrae complicanze letali e ha un tasso di mortalità del 20-30%. Le persone che presentano più sensibilità alle infezioni di questo batterio sono anziani, donne in gravidanza, neonati e soggetti immunodepressi.