Le playlist e gli album riprogettati su YouTube Music erano inizialmente disponibili solo su tablet Android. Tuttavia, l’aggiornamento alla fine ha iniziato a essere implementato anche per alcuni dispositivi mobile. Alcune di queste modifiche sono state implementate pensando a Material You, consentendo ai consumatori di avere un’interfaccia utente più uniforme in tutte le applicazioni di Google. Un altro aggiornamento estetico è ora in fase di implementazione per YouTube Music. Questo aggiornamento introduce alcuni nuovi pulsanti progettati per essere più coerenti con i concetti di progettazione di Material You.

Il lancio da parte di Google della nuova interfaccia utente di YouTube Music per telefoni Android, progettata pensando ai tablet, è stato modesto e sottovalutato. Mentre aspettiamo che arrivi, sembra che l’azienda abbia apportato alcune modifiche dietro le quinte all’aspetto dell’app, in particolare alla forma e al layout generale di alcuni pulsanti. Secondo 9to5Google, la prima di queste modifiche prevede la rimozione del pulsante shuffle rettangolare esistente e la sua sostituzione con un pulsante a forma di pillola. Questo pulsante sarà presente sia nella visualizzazione playlist che nella visualizzazione album.

YouTube Music si prepara all’aggiornamento

Inoltre, la parte superiore del feed Home, che include filtri dell’umore come Workout, Energize, Relax, ecc., è ora posizionata all’interno di scatole di forma rettangolare con angoli arrotondati anziché nello stile tipico della pillola. Questa modifica è stata apportata per migliorare l’esperienza dell’utente. Come tocco finale, il pulsante “Altro” che in precedenza era situato accanto a playlist come “Ascolta di nuovo”, “Misto per te” e così via è stato spostato sul proprio pulsante a forma di pillola, invece di rimanere nel precedente posizione all’interno di un blocco di testo distinto.

Sebbene la funzionalità non sia ampiamente disponibile per tutti gli utenti, sembra essere attualmente disponibile per un piccolo gruppo di utenti. Anche se queste sono aggiunte poco significative a YouTube Music, i fan di Material You apprezzeranno senza dubbio il fatto che ora sia disponibile sui loro dispositivi mobile.