I migliori smartphone per la fotografia e le riprese sono ora disponibili. I tipici dispositivi di fascia alta hanno più fotocamere posteriori con rapporti di zoom variabili, una tonnellata di potenza di elaborazione per foto e video e programmi per fotocamere completi con numerose modalità.

Abbiamo già visto telecamere periscopiche 10x, acquisizione video 8K, sofisticate capacità di cancellazione degli oggetti e altre innovazioni. Nel corso degli anni, la fotografia da smartphone ha fatto ampio uso dell’apprendimento automatico, che viene utilizzato per attività come la riduzione del rumore, la rimozione di oggetti/ombre/riflesso, la riduzione del tremolio del video e altro ancora. Questa sarà sicuramente una delle aree di enfasi più importanti per i marchi di smartphone e i produttori di chip nei prossimi anni e Heape ritiene che sarà l’area di interesse singola più importante. Discute anche di come l’IA avanzerà negli anni futuri.

Qualcomm punta molto sull’IA

Vedremo molte più capacità dell’IA in futuro per cogliere lo scenario, per riconoscere la differenza tra pelle e capelli, stoffa e sfondo e così via. E tutti questi pixel vengono gestiti in modo diverso in tempo reale, non solo in post-elaborazione pochi secondi dopo l’acquisizione dell’istantanea, ma in tempo reale durante una sessione video con videocamera.

Fortunatamente, la potente elaborazione delle immagini basata sull’intelligenza artificiale viene già utilizzata sui video o con frame rate simili a quelli di un video. Alcune compagnie telefoniche, ad esempio, forniscono anteprime del mirino in tempo reale quando utilizzano funzionalità come le modalità notturne, ma Google utilizza la sua rete neurale HDRNet per video HDR.

L’intelligenza artificiale è una delle innovazioni più significative nel settore delle fotocamere e Judd Heape, dirigente di Qualcomm, ritiene che abbia il potenziale per gestire l’intero processo di acquisizione delle immagini in futuro. L’intelligenza artificiale è progredita da quando le modalità sono state rilasciate per la prima volta nel 2018, ma Heape aggiunge che l’IA nella fotografia può essere classificata in quattro livelli.

Il primo livello è semplice; L’IA viene utilizzata per riconoscere un oggetto specifico in un’immagine o in una scena. Nel secondo livello, l’IA è responsabile delle cosiddette funzioni 3A, che includono la messa a fuoco automatica, il bilanciamento automatico del bianco e le regolazioni dell’esposizione automatica. Secondo l’ingegnere di Qualcomm, l’industria è attualmente al terzo livello del gioco di fotografia AI, in cui l’IA viene utilizzata per cogliere le molte parti o elementi dell’immagine.riconoscere un volto e assicurarsi che sia correttamente esposto, oppure rilevare un orizzonte distorto e suggerire come tenere il telefono in modo appropriato.