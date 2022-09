Il Nord Watch, il primo smartwatch di OnePlus, dovrebbe essere rilasciato a breve. L’azienda ha rivelato che il dispositivo indossabile avrebbe un display AMOLED da 1,78 pollici, una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, una luminosità massima di 500 nits e oltre 100 quadranti. I rendering del prossimo orologio sono trapelati in un recente rapporto, dandoci un’idea sul suo design. Nell’aggiornamento più recente, un popolare tipster ha rivelato le possibilità di colore del dispositivo e ulteriori informazioni.

Secondo Mukul Sharma, l’orologio OnePlus Nord sarà disponibile in due colori: Deep Blue e Midnight Black. Sharma ha anche fornito un’immagine dell’orologio in entrambe le tonalità a sostegno delle sue accuse. Il OnePlus Nord Watch avrà un display AMOLED da 1,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una luminosità di picco di 500 nits.

OnePlus Nord Watch potrebbe arrivare a breve

Si dice che l’orologio abbia una serie di funzioni per il fitness. Offrirà 105 modalità di fitness, che possono includere attività come camminare, fare jogging, andare in bicicletta e altre. Inoltre, l’orologio includerà oltre 100 diversi quadranti. In termini di funzioni e sensori di monitoraggio della salute, il Nord Watch includerà un sensore di frequenza cardiaca per monitorare i parametri vitali, un sensore SpO2 per testare i livelli di ossigeno nel sangue e un monitor dello stress per valutare i livelli di stress. Inoltre, l’orologio potrebbe avere un tracker per la salute delle donne. Il dispositivo indossabile dovrebbe avere una durata della batteria fino a 10 giorni.

Il costo del futuro indossabile è sconosciuto. Tuttavia, poiché si tratta di un prodotto a marchio Nord, potremmo aspettarci che costi tra 50 e 60 euro. Il Nord Watch potrebbe essere disponibile in India il 28 settembre. La conferma ufficiale deve ancora essere ricevuta.