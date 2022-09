Un volantino così interessante era da tanto tempo che lo stavamo aspettando da Esselunga, il risparmio che viene proposto ai consumatori è decisamente superiore alle più rosee aspettative, con la certezza comunque di essere tra i primi ad accedere ai prodotti più recenti del periodo.

Tutti hanno la possibilità di spendere decisamente poco con Esselunga, l’unico appunto da fare, e tenere bene a mente, riguarda l’impossibilità di completare gli acquisti affidandosi al sito ufficiale. E’ sempre strettamente necessario recarsi personalmente in negozio per avere la certezza di poter mettere le mani sui prodotti ai prezzi effettivi di vendita, che vi racconteremo nell’articolo.

Esselunga: queste offerte sono da far impazzire

Il prodotto su cui si basa l’intero volantino di casa Esselunga non è altro che il Samsung Galaxy A13, uno smartphone appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, ma comunque in grado di riservare non poche sorprese agli utenti che ricorreranno all’acquisto finale. Il suo prezzo, considerata la versione no brand con 32GB di memoria interna, è di soli 139 euro.

La scheda tecnica la possiamo considerare generalmente nella media, se non per tre aspetti fondamentali: il display da 6,6 pollici, il quale presenta risoluzione FullHD+, un comparto fotografico composto da 4 sensori, ed una batteria da addirittura 5000mAh. Tutti queste peculiarità lo innalzano sulla media del periodo, diventando sicuramente uno dei migliori su cui fare affidamento per godere di ottime prestazioni.