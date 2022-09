Nel settore di mercato degli smartwatch ci sono diversi attori protagonisti con varie tipologie di prodotto.

Tra questi recentemente abbiamo visto anche OnePlus, l’azienda cinese che ha lanciato il suo primo OnePlus Watch. Andiamo a scoprire insieme le specifiche del nuovo dispositivo.

OnePlus Nord Watch: ecco le specifiche tecniche

Qualche mese fa abbiamo sentito parlare per la prima volta di un particolare smartwatch al quale starebbe lavorando OnePlus, un OnePlus Watch della serie Nord caratterizzato da un prezzo particolarmente competitivo, esattamente come accade per gli smartphone della serie Nord. Le immagini trapelate mostrano uno smartwatch con quadrante rettangolare, abbastanza grande e cinturino probabilmente in silicone.

Lo smartwatch mostra un singolo pulsante fisico, probabilmente rotante in grado di permettere più interazioni con il sistema operativo. Dai render riusciamo anche a vedere qualche dettaglio dell’interfaccia grafica, che suggerisce la presenza del solito firmware sviluppato in casa da OnePlus. Le colorazioni dovrebbero essere Black e Blue, coerenti con la sfumatura del quadrante. Inoltre, sono emersi alcuni rumor anche sulle probabili specifiche tecniche.

Si parla di uno schermo da 1.78 pollici AMOLED, con batteria fino a 10 giorni di autonomia con uso standard e 30 giorni in uso standby, connettività Bluetooth 5.2, compatibile sia con Android che con iOS. Al momento non è stata definita una data di lancio ufficiale ma ci aspettiamo che il nuovo OnePlus Nord Watch arriverà in prima battuta sicuramente per il mercato indiano. Staremo a vedere se poi OnePlus sceglierà di lanciarlo anche in Italia.