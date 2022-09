Iliad vuole accreditarsi ancora una volta come il provider leader nel campo della telefonia mobile. Il gestore francese nel corso di queste settimane ha previsto una serie di importanti novità sotto il punto di vista commerciale per i suoi clienti. Gli abbonati, infatti, hanno la possibilità di attivare una serie di ricaricabili molto vantaggiose.

L’iniziativa migliore per gli utenti resta, senza alcun dubbio, la Giga 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e anche 120 Giga per navigare in internet. Il costo della ricaricabile è di 9,99 euro.

Iliad, le migliori offerte dopo la Giga 120

La Giga 120 non è però la sola promozione prevista per i clienti di Iliad. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile potranno assicurarsi altre due promozioni come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 nel corso di queste settimane ha sostituto la Giga 50 nei listini del gestore francese. I pagheranno un costo mensile dal valore di 7,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti riceveranno altresì chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e anche 80 Giga per navigare in internet con 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

Oltre alla Giga 80, c’è da menzionare anche la seconda promozione da non perdere per i clienti di Iliad: la Giga 40. La tariffa in questo caso prevede un prezzo di 6,99 euro con pagamento ogni trenta giorni. Gli utenti che scelgono tale tariffa riceveranno chiamate infinite verso tutti i numeri e mobili, SMS da inviare a qualsiasi numero della rubrica e 40 Giga per internet.