Affinché uno smartphone possa essere rilasciato nel mondo, deve prima essere certificato da una serie di diversi regolatori. Il Samsung Galaxy S23 ha recentemente fatto la sua comparsa presso l’agenzia di regolamentazione cinese nota come 3C, dove ha rivelato un’altra importante specifica lungo il percorso.

Queste informazioni sono state ottenute da SamMobile e Ice Universe, che sono entrambe fonti affidabili quando si tratta di imminenti annunci di prodotti Samsung. Il fatto che il telefono sia stato avvistato su 3C suggerisce che verrà comunque rilasciato in un futuro non troppo lontano, con febbraio 2023 come mese in cui è più probabile che avvenga il lancio del device.

Galaxy S23 è vicino al lancio

L’unica informazione importante che siamo stati in grado di ottenere da questo archivio è stata il fatto che la velocità di ricarica cablata rimarrà a 25 W, la stessa del Samsung Galaxy S22. Questo non è nemmeno vicino ad essere considerato veloce per gli standard odierni; alcuni telefoni possono ricaricare le batterie circa cinque volte più velocemente (120 W).

Questa prudenza da parte di Samsung riguardo alle velocità di ricarica è qualcosa che abbiamo osservato anche sui precedenti smartphone Samsung di fascia alta. Ad esempio, la velocità di ricarica massima per il Samsung Galaxy Z Fold 4 è di 25 W durante l’utilizzo di una connessione cablata, ma la ricarica wireless è limitata a 15 W.

Considerando quello che è successo con alcuni modelli del Galaxy Note 7 che hanno preso fuoco nel 2016, è probabilmente comprensibile il motivo per cui Samsung si attiene alla velocità di ricarica cablata di 25 W per il Galaxy S23. Tuttavia, questo incidente si è verificato nel 2016, quindi non è poi così recente. C’è un’importante dichiarazione di non responsabilità da fare, ed è il fatto che questo elenco normativo discute solo del normale telefono Samsung Galaxy S23. È probabile che le velocità di ricarica degli altri modelli Galaxy S23, inclusi Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra, vengano aumentate.