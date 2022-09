Il Play Store è un luogo sicuro, ci teniamo a ricordarlo e sottolinearlo, nonostante ciò può accadere che in alcune rarissime occasioni, vengano pubblicate applicazioni per Android in grado di nascondere malware potenzialmente malevoli per gli smartphone ed i tablet.

I malviventi sono quotidianamente all’opera per cercare di trovare una breccia in un muro sempre più fitto di mattoncini, ma che effettivamente non potrà mai essere sicuro al 100%. Qui entriamo in gioco prima di tutto noi, con le nostre segnalazioni di applicazioni malevole, ma anche voi, prestate sempre la massima attenzione ai segnali che potrebbero lasciare immaginare ad un retrogusto non propriamente legate. Sotto vi riportiamo l’elenco aggiornato con le ultime segnalazioni.

Android: l’elenco delle app pericolose

• FastCleaner: Cashe Cleaner (com.fastcleanercashecleaner.app)

• Photo Editor: Art Filters (gb.painnt.moonlightingnine)

• Caller Theme (com.caller.theme.slow)

• Photo Editor : Blur Image (de.instgang.fiftyggfife)

• Funny Caller (com.funnycallercustomtheme.app)

• Photo Editor : Cut, Paste (de.fiftyninecamera.rollredactor)

• Emoji Keyboard: Stickers & GIF (gb.crazykey.sevenboard)

• Neon Theme Keyboard (com.neonthemekeyboard.app)

• Neon Theme – Android Keyboard (com.androidneonkeyboard.app)

• Cashe Cleaner (com.cachecleanereasytool.app)

• Photo & Exif Editor (de.xnano.photoexifeditornine)

• Fancy Charging (com.fancyanimatedbattery.app)

• Call Skins – Caller Themes (com.rockskinthemes.app)

• Photo Editor & Background Eraser (de.photoground.twentysixshot)

• CallMe Phone Themes (com.callercallwallpaper.app)

• Photo Editor – Filters Effects (de.hitopgop.sixtyeightgx)

• InCall: Contact Background (com.mycallcustomcallscrean.app)

• MyCall – Call Personalization (com.mycallcallpersonalization.app)

• Notes – reminders and lists (com.notesreminderslists.app)

• Photo Editor: Beauty Filter (gb.artfilter.tenvarnist)

• Caller Theme (com.callertheme.firstref)

• Funny Wallpapers – Live Screen (com.funnywallpapaerslive.app)

• Photo Filters & Effects (de.sixtyonecollice.cameraroll)

• 4K Wallpapers Auto Changer (de.andromo.ssfiftylivesixcc)

• Photo Editor – Design Maker (gb.twentynine.redaktoridea)

• NewScrean: 4D Wallpapers (com.newscrean4dwallpapers.app)

• Stock Wallpapers & Backgrounds (de.stockeighty.onewallpapers)

Quanto riportato è solamente ciò che gli esperti di sicurezza hanno potuto verificare di persona, ciò non toglie che siano presenti tante altre applicazioni, anche in versione APK sul web, malevole. Cercate di non scaricare mai apps da store di terze parti.