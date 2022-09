Il caro energia e bollette sta creando non pochi problemi in quasi tutto il globo. Di fatto, molte persone stanno cercando di correre ai ripari, provando i metodi più disparati per regolare i consumi energetici, in attesa di capire cosa succederà questo inverno con la Russia.

Inoltre, c’è anche un’altra problematica che incrementa il caro energia: il caldo. Infatti, il caldo mette sotto forte pressione la rete elettrica per via dell’alta richiesta di energia dovuta all’utilizzo smisurato di condizionatori e di luce.

Proprio per questo motivo, la California ha fatto una richiesta alquanto insolita ai suoi residenti: non ricaricare le auto elettriche in alcune ore del giorno. Il governatore è stato quasi obbligato a fare questa richiesta per evitare che intere strade o isolati rimangano senza corrente.

Auto elettriche e blackout: il caro energia sta per arrivare

Il caldo nello Stato americano è di 5 gradi superiore rispetto alla media stagionale. Di conseguenza, le persone si chiudono in casa con condizionatori a temperature sempre più elevate per rinfrescarsi. Tuttavia, questo semplice gesto fatto in tante case, aumenta di parecchio la richiesta energetica.

Per ora, ci sono circa 600.000 auto elettriche in California, un numero che nei prossimi anni salirà inevitabilmente e che metterà a rischio il sistema di rete elettrica di tutta la nazione.

L’Italia è a rischio?

Attualmente, anche l’Italia è a serio rischio per quanto riguarda il caro bollette ed energia. Di fatto, nel corso di un solo anno, le bollette sono aumentate più del doppio e le aziende nostrane hanno difficoltà immense per affrontare i vari pagamenti.

I numeri in Italia non sono comparabili a quelli della California, ma non è affatto impossibile che il Governo ci chieda di non ricaricare le nostre auto elettriche per evitare dei blackout sparsi in tutto il Paese.

Infine, non dobbiamo sottovalutare che tutta questa triste situazione sull’energia ha fatto inevitabilmente raddoppiare i costi di ricarica delle auto elettriche. Questo è un mercato che teoricamente dovrebbe decollare ma che, in questa situazione, trova fin troppa difficoltà nel farlo.