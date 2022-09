SIM telefoniche che valgono migliaia di euro: quali sono i numeri più ricercati

Uno smartphone è importante per tantissime ragioni, soprattutto al giorno d’oggi quando tutto si può fare dal proprio dispositivo mobile. Sono importanti anche le componenti che si trovano al suo interno, almeno per quanto riguarda l’hardware. A costare tanto sono il processore, il modulo fotografico, la RAM, i materiali di costruzione e anche la SIM.

Esatto, proprio la scheda, quella che l’utente inserisce all’interno del dispositivo per ricevere la rete telefonica. Non farà parte dell’hardware dello smartphone ma costa in alcuni casi più dello smartphone stesso. Non tutti sanno infatti che alcune SIM sono davvero importanti proprio per via del numero a cui vengono attribuite. Esistono infatti dei numeri di telefono talmente curiosi che possono risultare l’obiettivo di alcuni collezionisti molto attenti sul mercato. Si tratta ovviamente di casi isolati, di schede che possono capitare una volta ogni 500.000 persone o forse di più.

Schede SIM costosissime: potreste ricavare una fortuna se il vostro numero è semplice da ricordare

Ok, nessuno sapeva che la propria scheda SIM potrebbe valere tanti soldi, più dello smartphone all’interno del quale è inserita. Ora che conoscete questa novità, date un’occhiata al vostro numero e nel momento in cui dovesse ispirare un sorriso sul volto di coloro a cui lo dite per la prima volta, forse vi ritrovate di fronte ad una scheda da collezione.

Tutte quelle schede che infatti sono accoppiate con numeri in cui spesso si ripete la stessa cifra o strane combinazioni simultanee, possono valere migliaia di euro. Le Iene indissero tempo fa un’asta benefica alla quale parteciparono i grandi gestori che regalarono alcuni numeri di telefono vendendoli anche per 8000 €. La combinazione dovrebbe essere circa così: 3XY XXXXYYY.