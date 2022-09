Esselunga sa come invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, proprio in questi giorni è stata in grado di mettere a disposizione di tutti, infatti, una delle migliori campagne promozionali, la quale offre infatti la possibilità di godere di un risparmio ben superiore alle aspettative.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole per la maggior parte di coloro che sceglieranno di affidarcisi, gli acquisti potranno necessariamente essere completati in ogni negozio sparso per il territorio, con l’accesso diretto anche alla variante no brand per la telefonia mobile, e la garanzia di 24 mesi per quanto riguarda l’elettronica in generale.

Esselunga: le offerte con tantissimi sconti speciali

Offerte davvero grandiose vi attendono proprio in questi giorni da Esselunga, a fare effettivamente da corollario ad una delle migliori occasioni del momento, ecco arrivare la possibilità di acquistare il bellissimo Samsung Galaxy A13, a prezzi infinitamente più bassi, pari addirittura a soli 139 euro.

Il dispositivo in questione viene difatti proposto ad una cifra interessante, considerate comunque le specifiche tecniche dello stesso: la scheda parte con un ampio display da 6,5 pollici di diagonale (risoluzione FullHD+), affiancato da processore octa-core (che presenta frequenza a 2GHz), ma anche 3GB di RAM ed una batteria da 5000mAh, perfetta per coprire lunghe giornate di utilizzo continuativo.

Il prodotto ha tiratura limitata, ciò sta a significare che le scorte effettivamente disponibili sono pochissime, per questo motivo potrebbe terminare la disponibilità prima del previsto.