ho.Mobile è pronta a dare battaglia ai più importanti operatori telefonici del nostro paese, mediante il lancio di una incredibile campagna promozionale, atta proprio a migliorare la vita ed il bundle a disposizione degli utenti, che decideranno effettivamente di affidarsi al MVNO in questione.

Come avete potuto capire, ho.Mobile rientra tra i cosiddetti operatori virtuali, ovvero è un’azienda che non dispone effettivamente di una rete telefonica proprietaria, ma si appoggia su quanto Vodafone è in grado di offrire. Ciò sta a significare che la copertura sarà esattamente la medesima, con importanti riduzioni nella velocità massima raggiungibile in download (scordatevi ad esempio il 5G).

ho.Mobile: ecco l’offerta da battere

L’offerta di ho.Mobile da battere è sicuramente una delle migliori del momento, infatti prevede un costo fisso di 9,99 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile collegata, per accedere ad un bundle di 200 giga di traffico dati al massimo in 4G+, senza comunque dimenticarsi di minuti e SMS illimitati verso tutti.

L’attivazione della suddetta promozione non è alla portata di tutti, potrà essere richiesta esclusivamente da coloro che provengono da un altro operatore virtuale, come CoopVoce, Fastweb Mobile e PosteMobile, previa portabilità del numero originario.

Nell’eventualità in cui vogliate attivare una SIM ricaricabile con nuova numerazione (quindi senza portabilità), potrete ottenere 50 giga e tutto illimitato a 6,99 euro, oppure 150 giga e tutto illimitato a 8,99 euro al mese. I dettagli sono sempre disponibili sul sito.