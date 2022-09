Amazon: 10 oggetti stranissimi e interessanti da acquistare a poco prezzo

Sono tanti gli aggeggi curiosi su Amazon, soprattutto quelli che terreste in casa per fare colpo su i vostri ospiti. Proprio in basso potete notare una lista piena di qualsiasi attrezzo strano e articolo da ridere.

Amazon: ecco 10 articoli da acquistare che definirli “strani” sarebbe dire poco, la lista

Il primo articolo da acquistare è utile e non tutti ne conoscevano l’esistenza. Stiamo parlando di una penna in grado di eliminare il prurito dopo una puntura di zanzara. Questa agisce con un concentrato, ovviamente privo di additivi, che agisce a sua volta contro le punture di insetto. Prezzo: 21,50€.

C’è poi anche una tavoletta per il WC in grado di illuminarsi, disponibile nei colori che più desiderate. Prezzo: 10,88€. Insieme a quest’ultima c’è poi anche un libro pieno di crimini da risolvere proprio mentre vi trovate in bagno, magari in un momento di tranquillità. Prezzo: 5,60€.

Se siete amanti delle cose curiose, su Amazon c’è un mappamondo magnetico che galleggia all’interno del suo supporto luminoso a LED. Sembrerà di vedere volare il globo terrestre nella propria stanza. PREZZO: 32,99€.

Avete bisogno di alleviare il vostro stress? Ecco alcuni fidget ricavati da catene di bici e moto che serviranno proprio a quello. Prezzo: 9,99€.

Quando avete ospiti in casa, vi va di essere simpatici ma soprattutto innovativi.ecco un set di 6 cubetti di ghiaccio riutilizzabili a forma di proiettili di grosso calibro. Prezzo: 24,99€.

Cosa ne dite invece di una tazza da viaggio per il caffè a forma di obiettivo per una camera reflex? Eccola qui, al prezzo di 14,99€.

Mentre siete intenti a lavorare, magari per tenere in movimento le mani, potreste utilizzare una penna magnetica in grado di decomporsi e di formare delle vere e proprie costruzioni. Il prezzo è di 13,99€.

Utile per tutti coloro che vogliono mettere da parte qualcosa, il nuovo salvadanaio digitale che riesce ad identificare qualsiasi moneta che gli venga inserita all’interno. Il prezzo è di 17,59€.

Infine, se siete amanti della birra, non potete non avere in casa l’apribottiglie da parete a forma di canestro. Una volta rimosso il tappo, cadrà proprio nel cesto come se aveste tirato da tre. Prezzo: 23,99€.