Anche il colosso Microsoft propone spesso sui vari store diversi videogiochi con delle offerte molto allettanti. Anche in questi giorni, in particolare, sono disponibili tantissimi titoli sia per Xbox Series S e X sia per Xbox One. Si tratta di titoli piuttosto noti e appartenenti ad alcune saga molto amate dagli utenti. Scopriamo qui di seguito di quali giochi si tratta.

Tanti videogiochi scontati per Xbox Series S e X e per Xbox One

I vari colossi del gaming si sfidano ogni giorno proponendo i videogiochi per le proprie console a dei prezzi davvero competitivi. Qualche giorno fa vi avevamo parlato delle offerte proposte da Nintendo per la sua Nintendo Switch. Quest’oggi, però, ci soffermiamo sulle offerte proposte da Microsoft per le sue console Xbox Series S e X e per Xbox One.

Nello specifico, tra i titoli proposti in sconto sono presenti alcuni a dei prezzi molto bassi di soli 4,99 euro. Tra questi, segnaliamo ad esempio i videogiochi Yakuza 6: the song of life, Blue Dragon e XCOM 2. Ancora più conveniente Il videogioco Dragon’s Dogma: Dark Arisen, che viene invece proposto ad un prezzo scontato di 3,74 euro.

Salendo leggermente di prezzo, troviamo disponibili in sconto Killer Instinct: Definitive Edition, BioShock: The Collection e The Witcher 3: Wild Hunt ad un prezzo scontato di 9,99 euro. Per gli amanti del genere, sono poi offerti due videogiochi della saga di Assassin’s Creed, ovvero Assassin’s Creed Valhalla e Assassin’s Creed Odyssey a dei prezzi rispettivamente di 23,09 euro e 13,99 euro. Vi è poi anche il videogioco Cyberpunk 2077 ad un prezzo scontato di 34,99 euro.