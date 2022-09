In questi ultimi mesi d’estate abbiamo avuto modo di assistere a numerose offerte e saldi estivi riguardanti vari videogiochi disponibili per PlayStation 4 e PlayStation 5 sul PlayStation Store. Tuttavia, anche sullo store ufficiale di Nintendo, ovvero il Nintendo eShop, sono disponibili diverse offerte interessanti per la console da gaming Nintendo Switch. In questi giorni, in particolare, ci sono svariati titoli in offerta ad un prezzo inferiore ai 3 euro.

Nintento Switch: tanti giochi in offerta a meno di 3 euro sul Nintendo eShop

Anche il colosso del gaming Nintendo propone spesso diversi videogiochi in offerta sul Nintendo eShop a dei prezzi decisamente convenienti e interessanti. Come già accennato, in questi giorni è infatti possibile portarsi a casa alcuni titoli ad un prezzo inferiore addirittura ai 3 euro.

Tra questi titoli, segnaliamo ad esempio il videogioco Worms Rumble. Quest’ultimo è al momento acquistabile ad un prezzo scontato di soli 1,49 euro, ovvero con uno sconto pari al 90%, dato che il suo prezzo iniziale è di 14,99 euro. Sempre allo stesso prezzo segnaliamo poi RIVE Ultimate e Felix The Reaper.

Ci sono poi sullo store altri videogiochi ad un prezzo ancora più basso. Segnaliamo infatti Down in Bermuda, Castle of Heart, Tactical Minds e Agent A a soli 99 centesimi. Ci sono poi comunque videogiochi proposti a soli 1,99 euro. Tra questi, ricordiamo i titoli Lumo, athe Long Journey Home, Shong!, State of Mind e The Dark Eye Memoria.

Insomma, sul Nintendo eShop ci sono quindi davvero tanti videogiochi acquistabili a dei prezzi a cui è difficile dire di no.