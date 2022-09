Vodafone distrugge TIM e Iliad con le Special e le Digital: ci sono 100GB in 5G

Come successo già diversi anni fa, è ripartita quella battaglia tra i gestori che ha il sapore di sfida. Ogni provider infatti ci mette tutto il suo per riuscire a battere l’altro, mettendo in campo delle offerte davvero eccezionali che riguardano ciò che gli utenti richiedono, ovvero convenienza, quantità e qualità. Maestro in questo settore è il noto provider che prende il nome di Vodafone, famosissimo a livello europeo e noto per essere il migliore in assoluto grazie alla sua rete super diffusa.

Da molto tempo però gli altri gestori sarebbero riusciti a portargli via diverse persone, utenti che prima sembravano fidelizzati al massimo. Ora però Vodafone vuole recuperarli con le sue offerte migliori, tanto è vero che ne ha messe in campo alcune davvero insuperabili. Stiamo parlando di soluzioni che offrono tanti giga ma soprattutto contenuti senza limiti per un prezzo molto vantaggioso.

Vodafone spara i suoi colpi migliori con due offerte che arrivano fino a 100 giga

Ora come ora se ricevete una chiamata da parte di Vodafone e sapete di essere vecchi clienti del gestore, non attaccate in preda alla fretta. Si potrebbe trattare infatti di una proposta di rientro, proprio come testimoniato da diversi nostri utenti in questi giorni. Tale chiamata potrebbe portare a sottoscrivere una delle due offerte migliori che il provider ha proposto negli ultimi cinque anni.

La prima è la Special 100 Giga, promo che per 7,99 € al mese riesci ad includere minuti ed SMS senza limiti con 100 giga di traffico dati in 4G.

Segue poi l’altra offerta, la Special 100 Digital Edition che con 9,99 euro al mese offre anche il 5G al suo interno.