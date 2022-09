L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta Bronze fino al prossimo 19 settembre 2022. Il prezzo è davvero irrisorio, si parla di soli 7 euro al mese.

L’offerta in questione è attivabile solamente da utenti che provengono da determinati operatori. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone ha prorogato l’offerta Bronze

Vodafone Bronze prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico internet mobile in 4G e servizi standard inclusi. Per la precisione l’offerta è attivabile dagli utenti che provengono da iliad, Fastweb, PosteMobile, LycaMobile e da alcuni Operatori Virtuali.

L’offerta include, senza costi aggiuntivi, alcuni servizi standard come ad esempio i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica, IVR diretto 414 per conoscere il proprio credito residuo, l’azzeramento dell’eventuale costo del piano della SIM, la detariffazione del servizio di continuità quando il credito residuo diventa negativo e la ricevuta di ritorno ai messaggi di testo.

Vodafone Bronze a 7 euro al mese viene proposta, oltre in versione SMS winback ad alcuni ex clienti Vodafone, dal 5 al 18 settembre 2022 a tutti i nuovi clienti Vodafone ricaricabile che contestualmente richiedono la portabilità del proprio numero di telefono mobile con provenienza iliad, Fastweb, PosteMobile, LycaMobile e alcuni Operatori Virtuali. Sono esclusi coloro i quali provengono da Tim, Vodafone, ho., WindTre e Very Mobile.