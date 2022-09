Esselunga pare essere assolutamente impressionante, il nuovo volantino riesce a far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, mediante il lancio di una specifica campagna promozionale appositamente pensata per invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti.

La spesa da Esselunga è davvero ridotta all’osso, data la grandissima disponibilità sul territorio nazionale, ma soprattuto la possibilità di approfittare degli sconti a prescindere dalla provenienza. Ciò che contraddistingue Esselunga da tutti gli altri, è proprio la possibilità di godere di un risparmio importante, senza essere vincolati a specifiche aree o negozi.

Esselunga da sogno: ecco tutti gli sconti migliori

Prezzi sempre più bassi ed economici da Esselunga con la nuovissima campagna promozionale, che vede offrire agli utenti la possibilità di risparmiare al massimo delle proprie possibilità. Gli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano a poter spendere non più di 400 euro per l’acquisto della telefonia mobile, potranno comunque pensare di acquistare uno tra Realme 9 Pro, Redmi 9A, Oppo A54, Redmi Note 11 Pro, ma anche il bellissimo Oppo Find X5 Pro, disponibile proprio a non più di 398 euro.

Aumentando la spesa finale entro i 768 euro necessari per l’Apple iPhone 12, le prestazioni crescono all’inverosimile, con un risparmio non da poco, ed allo stesso tempo la certezza di poter accedere all’incredibile ecosistema dell’azienda di Cupertino, senza dover investire cifre estremamente elevate.

Per le offerte del volantino di casa Esselunga, ricordatevi del volantino che è disponibile online sul sito ufficiale.