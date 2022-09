La tecnologia è disponibile a prezzi incredibilmente bassi da Carrefour, la nuovissima campagna promozionale riesce a far sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, mediante il lancio di una serie di ottime occasioni per spendere poco o niente.

Gli utenti si sentono liberi di spaziare tra i vari negozi in Italia, data l’altissima disponibilità del volantino, ed allo stesso modo gli acquisti potranno essere corredati dalle più classiche condizioni di vendita. Queste, in particolare, corrispondono alla garanzia di 24 mesi, ed anche alla variante no brand, nel caso in cui si dovesse scegliere la telefonia mobile.

Carrefour: le offerte che nessuno si aspettava

Carrefour sembra essere assolutamente folle, proprio in questi giorni l’azienda ha presentato al pubblico un nuovissimo volantino da non perdere di vista, con la possibilità di godere dell’accesso ad esempio al Samsung galaxy A02s. Il prodotto, da tempo presente sul mercato, viene proposto ad un prezzo assolutamente invidiabile, poiché basteranno soli 95,40 euro per il suo acquisto definitivo; attenzione però, le scorte disponibili sono estremamente ridotte, sono infatti disponibili solamente 800 pezzi sull’intero territorio.

Con la nuova campagna promozionale gli utenti possono davvero spendere pochissimo, ma comunque la scheda tecnica del prodotto in questione è più che abbordabile, infatti è caratterizzata da una incredibile batteria da ben 5000mAh, perfetta per garantire una autonomia superiore alle aspettative, affiancandola a 3GB di RAM, ben 32GB di memoria interna, nonché comunque un display sufficientemente ampio, che raggiunge 6,5 pollici di diagonale.