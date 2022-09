La nostra recensione parla oggi di Opel Mokka E nella versione Elegance, una Full Electric, un crossover cittadino ma con un’anima anche da viaggio.

Partendo dal design, risulta molto particolare, da crossover ma compatto, ottimo per la città e per girare anche nel traffico.

Design e caratteristiche estetiche

Il muso della Mokka E ha il nuovo elemento Opel Vizor che contiene tutto quello che si ritrova sul frontale, con fari, luci diurne e tutti gli altri sensori e telecamere. E’ la prima con questo nuovo elemento che ricorda la visiera di un casco e che caratterizzerà tutti i modelli Opel. Sul retro fari totalmente LED, sistema Lux, davvero molto interessante per il design smussato e squadrato allo stesso tempo.

Sotto ecco i cerchi molto moderni e eleganti, eleganza confermata proprio dal colore dell’auto che non presente nulla a contrasto. Il design è definito rivoluzionario grazie alle smussature e alle differenze con altri crossover.

Misure e interni

Le misure sono di: 4.15 metri di lunghezza e 1.79 metri di larghezza. Il bagagliaio ha una capienza di 310 litri, non grandissimo e che presente un piccolo problema: bisogna essere molto precisi con i cavi di ricarica, visto che non sistemandoli perfettamente, la mensola non si richiuderà riducendo ulteriormente lo spazio. I sedili sono comunque ribaltabili per aumentare il volume.

All’interno, sul retro specificamente, si nota che non è semplice entrare se siete molto alti. Se il guidatore è alto, lo spazio sul retro sarà un po’ risicato, ma trattandosi di un crossover ci può anche stare. Gli interni sono molto essenziali ma molto curati, mostrando tutta la qualità di Opel. I display mostrano un’ampiezza da 7 pollici in entrambi i casi, entrambi personalizzabili con tutte le info di rito. Le funzioni dell’infotainment non sono troppe ma essenziali, proprio come il design. Presenti Android Auto ed Apple CarPlay. Presenti anche più profili per salvare le varie impostazioni se l’auto viene guidata da più persone. Inserendo la retromarcia, si attiverà la camera posteriore che ci aiuterà sensibilmente con varie indicazioni e sensori a disposizione.

Disponibile anche un portaoggetti per mettere ad esempio lo smartphone, anche di grandi dimensioni, c’è l’USB e la presa da 12V. Centralmente ecco il cambio, in questo caso automatico, la possibilità di scegliere tra le varie Drive Mode che sono Eco, Normal e Sport. Più indietro ecco il freno a mano elettronico e un piccolo pozzetto per stipare i nostri oggetti che magari non sapremmo dove mettere in auto.

Auto davvero aggressiva e divertente con 136CV e molte caratteristiche di una piccola segmento C che non è.

Batteria da 50kW ricaricabile in circa 30 minuti con l’80%. La carica completa al 100% ci garantisce fino a 340 Km di autonomia in base alla strada, alla velocità e tutti gli altri aspetti ormai chiari.

Ma come si guida questa Opel Mokka E? Siamo molto alti, con la sensazione di essere su di un SUV ma con dimensioni molto compatte che ci consentono di infilarci quasi dappertutto.

Prezzo e conclusione

Questa versione Elegance della Mokka E costa 34.000€ a cui bisogna aggiungere anche 700€ di colorazione nera, ma ci sono anche altri optional in aggiunta. Auto davvero aggressiva e divertente e molto consigliata per quello che è il prezzo in base alla tipologia di auto.