L’operatore WindTre ha recentemente avviato una nuova campagna SMS promozionale, dedicata a tutti i suoi clienti consumer di rete fissa, per promuovere il proprio servizio Assistenza Facile.

Il servizio, attraverso il pagamento di un costo mensile garantisce fino a 1800 euro all’anno di interventi inclusi di artigiani qualificati, come elettricisti, idraulici e riparatori di elettrodomestici. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre promuove il servizio Assistenza Facile

Con questa nuova campagna SMS, in partenza ieri, lunedì 12 Settembre 2022, i clienti WindTre selezionati vengono invitati a recarsi presso un punto vendita fisico dell’operatore. Da qui, aggiungendo un costo di 4,99 euro al mese al prezzo mensile della propria offerta, coloro che accettano la proposta possono dunque attivare Assistenza Facile, ottenendo fino a 6 interventi di assistenza all’anno per un valore massimo di 300 euro l’uno.

Ecco l’esempio di un SMS: “Ti vuoi semplificare la vita contro gli imprevisti nella tua casa? Aggiungi Assistenza Facile alla tua offerta fissa WINDTRE a 4,99 euro/mese e avrai fino a 6 interventi di assistenza inclusi all’anno per un valore massimo di 300 euro l’uno. Vieni nei Windtre store entro il 19/09 per scoprire tutti i vantaggi del servizio Assistenza Facile. Per info, durata, recesso e condizioni windtre.it/assistenza-facile“.

Come indicato nell’SMS stesso, nel caso si accetti la proposta dell’operatore e si decida quindi di attivare il servizio, i clienti possono recarsi in negozio fino al 19 Settembre 2022, salvo proroghe nei prossimi giorni. Gli interventi compresi nel servizio possono essere effettuati esclusivamente all’indirizzo dove è attiva l’offerta di rete fissa, fornendo il codice fiscale dell’intestatario del contratto WindTre.