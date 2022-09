L’ultima fuga di foto di Zotac RTX 4090 ha sicuramente suscitato l’interesse della gente, in particolare con l’imminente evento Nvidia GTC del 20 settembre, in cui molte persone si aspettano di assistere alla presentazione della prossima generazione di schede grafiche Nvidia.

Vedere le schede grafiche effettivamente prodotte aumenta la veridicità percepita delle fotografie. Tuttavia, come abbiamo visto di recente con l’incidente di QbitLeaks, non è più possibile prendere le prove visive alla lettera. E, mentre QbitLeaks ha affermato di aver ottenuto un rendering della nuova RTX 4090, viviamo in un’epoca in cui la manipolazione delle immagini digitali è così avanzata che non puoi più credere ai tuoi stessi occhi.

Nvidia RTX 4090 e 4080 potrebbe essere presentate il 20 settembre

Questo è stato sicuramente il caso di un’altra perdita emersa circa due settimane fa, che pretendeva di rivelare l’ultima Nvidia GeForce RTX 4080 in materiale antistatico. Un utente di Twitter ha notato qualcosa che ho notato subito quando l’ho visto, in particolare lo stile del carattere sul logo RTX 4080 sulla scheda.

A differenza delle schede di riferimento Nvidia Ampere, lo stile del carattere sui numeri è diverso dal testo. Hanno lo stesso carattere tipografico ma sono più sottili, con le lettere in grassetto ma i numeri no. Ciò metterebbe sicuramente in discussione la legittimità delle fotografie, ma siamo molto sicuri che qualcosa sia appena apparso per dare credito all’immagine RTX 4080 trapelata.

Nessuno dei due scatti è definitivo da solo, mentre un pallet di imballaggi per la vendita al dettaglio di Zotac non è qualcosa che stamperesti solo per ingannare Twitter. Gli stili dei caratteri dei numeri e delle lettere sulla carta e sul pacchetto, tuttavia, hanno una sovrapposizione visibile. Nello specifico, Nvidia è responsabile dei numeri sostanzialmente più sottili sia sulla scheda che sulla confezione.

Sulla serie RTX 3000, non vi era alcuna variazione nello stile del carattere tra le schede di riferimento e le schede di terze parti. Ciò significa che sono notevolmente più sicuro della loro autenticità ora che entrambe le immagini RTX 4080 e RTX 4090 mostrano la stessa variazione rispetto a quelle precedenti.