Iliad impazzisce: regala il nuovo iPhone insieme alle offerte con il 5G gratis

Passo dopo passo Iliad è riuscita a costruire il suo impero tra le varie aziende che si occupano di telefonia mobile. Lo spazio era poco, il terreno edificabile sotto questo punto di vista era ancora più ristretto, ma il noto provider proveniente dalla Francia ma italiano a tutti gli effetti ha sgomitato fino a riuscire a ritagliarsi il suo posto.

Non ci sono dubbi sull’effettiva validità delle offerte mobili, le quali sono state collaudate per diversi anni per arrivare al punto che Iliad attualmente è almeno alla pari, per quanto riguarda la qualità, con alcuni dei più importanti i gestori di sempre. Il merito dell’azienda in tale situazione è quello di riuscire ad offrire delle promozioni a prezzi molto bassi che durano peraltro illimitatamente. Sul sito ufficiale è possibile cogliere tutti i dettagli, sia per ciò che riguarda le offerte fisse che perciò che riguarda le offerte mobili. Ricordiamo infatti che Iliad possiede anche una promo sulla fibra ottica.

Iliad: ritorna l’offerta migliore con 150 giga in 5G e iPhone in promo

È tornata la promo con 150 giga in 5G e con minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo resta il solito di Iliad: 9,99 € al mese per sempre.

Grande attenzione però è sui nuovi iPhone, i quali verranno offerti dal gestore con un’offerta particolare. Secondo quanto riportato il provider dovrebbe venire fuori proprio nelle prossime ore con alcune offerte eccezionali, le quali comprenderanno i nuovi smartphone di Apple a rate con promo compresa. Si attendono quindi ulteriori delucidazioni in merito a questo argomento, le quali arriveranno almeno la settimana prossima.