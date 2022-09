L’attesa è giunta quasi al termine. Dopo numerose indiscrezioni e immagini reali apparse in rete, i Google Pixel 7 sono ormai prossimi al lancio ufficiale. Il colosso ha già inviato gli inviti ufficiali al suo evento “Made in Google“, durante il quale saranno presentati i nuovi top di gamma e il tanto atteso Pixel Watch.

Google Pixel 7 e Pixel Watch: il lancio avverrà il 6 ottobre!

Durante l’evento di maggio Google ha mostrato al suo pubblico i nuovi top di gamma ma soltanto il 6 ottobre procederà con il lancio ufficiale, il colosso di Mountain View ha già inviato gli inviti al suo evento.

Le specifiche tecniche dei nuovi Pixel 7 e 7 Pro non sono ancora conosciute ma Google ha confermato la presenza del nuovo chip Tensor G2. Dal punto di vista estetico il Pixel 7 Pro è ormai abbastanza noto poiché diverse immagini sono apparse in rete. Il top di gamma manterrà invariato il design adottato lo scorso anno da Google per accogliere il comparto fotografico.

All’evento sarà presente anche lo smartwatch del colosso, il tanto discusso Pixel Watch. Il dispositivo avrà una cassa di forma circolare da 40 mm e sarà alimentato da una batteria da 300 mAh che garantirà 24 ore di autonomia. Secondo le indiscrezioni più recenti, Google Pixel Watch sarà disponibile in tre colorazioni differenti: oro, argento e nero.

Il 6 ottobre, dunque, avremo modo di conoscere tutti i dettagli dei nuovi dispositivi in maniera ufficiale. A pochi giorni dal lancio ufficiale, poi, sarà possibile procedere con l’acquisto, presumibilmente a partire dal 13 ottobre.