Il prossimo 9 novembre 2022 arriverà sugli scaffali l’atteso God of War Ragnarok. Il titolo permetterà di continuare a seguire le vicende di Kratos e suo figlio Atreus alle prese con le divinità della mitologia Norrena.

La campagna pubblicitaria per il gioco è già partita e PlayStation ha scelto dei partner d’eccezione per aumentare l’hype. Su YouTube è arrivato un divertente video in collaborazione con la Adult Swim che ha portato nel mondo di gioco un altro duo molto iconico: Rick and Morty.

Nel seguente video, i due viaggiatori spaziali riescono ad aprire un portale per accedere al mondo di God of War. Il tutto è realizzato nel classico stile artistico della serie ed infarcito della comicità tipica del duo.

Un utente ha creato una MOD molto particolare che permette di giocare a God of War impersonando lo strampalato duo di Rick and Morty

La particolarità della collaborazione ha acceso l’entusiasmo degli appassionati. Infatti, l’utente Omega Fantasy ha lavorato sodo per rendere questo crossover possibile realizzando una MOD per God of War.

Come si può vedere nell’esilarante trailer disponibile su YouTube, i due protagonisti sono stati sostituiti da Rick e Morty. Per il momento, si tratta ancora di un lavoro in fase di sviluppo, quindi i volti dei due protagonisti sono inespressivi.

Tuttavia, l’autore della MOD sta lavorando sodo per renderla giocabile e permettere a tutti i fan di affrontare le avventure di Kratos e figlio in un modo del tutto inedito. Stando alle prime informazioni disponibili, una versione di prova sarà disponibile nel corso dei prossimi giorni.