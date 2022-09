È ormai da un po’ di tempo che il colosso di Cupertino Apple ha deciso di non inserire più nella confezione di vendita dei suoi iPhone un caricabatterie. Una scelta un po’ forzata per gli utenti ma che alla fin fine è stata pressoché accettata. A quanto pare non da tutti però. In Brasile, ad esempio, è stato deciso di bloccare le vendite dei modelli più recenti di iPhone che in confezione non hanno per l’appunto un caricabatterie.

In Brasile sono state sospese le vendite di iPhone per l’assenza del caricabatterie in confezione

Nel corso delle ultime ore il ministero della giustizia brasiliano ha preso una decisione piuttosto drastica. Come già accennato, è stato deciso di sospendere le vendite degli ultimi iPhone presentati in questi anni dal colosso di Cupertino, i quali non hanno in confezione il caricabatterie.

Le cose non sono però finite qui. Apple è stata infatti sanzionata dal governo brasiliano con una multa pari a 12.275 milioni di Real Brasiliani, ovvero circa 2.4 milioni di euro. Secondo il governo brasiliano, la scelta di non inserire il caricabatterie nelle confezioni di vendita dei device è una “pratica discriminatoria che va contro i consumatori“, dato che il caricabatterie è considerato un componente praticamente essenziale per il funzionamento dei dispositivi.

Apple, dal canto suo, ha deciso di ricorrere in appello e sta inoltre trattando con SENACON (l’agenzia brasiliana per i diritti dei consumatori) per risolvere la situazione. L’azienda, in particolare, ha così dichiarato: “In Apple consideriamo il nostro impatto sulle persone e sul pianeta in ogni cosa che facciamo. Gli adattatori di alimentazione rappresentano il nostro maggiore utilizzo di zinco e plastica e la loro eliminazione dalla confezione ha contribuito a ridurre oltre 2 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio, equivalenti alla rimozione di 500.000 auto dalla strada all’anno. Abbiamo già vinto una serie di sentenze in Brasile su questo argomento e siamo certi che i nostri clienti siano consapevoli delle varie opzioni per ricaricare e connettere i loro dispositivi“.