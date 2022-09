Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha di recente presentato al Consiglio dei Ministri il nuovo piano del Governo per portare i consumi d’energia al minimo.

Infatti, secondo quanto previsto dalle linee guide di ENEA, le misure riguarderanno principalmente il settore pubblico e privato nell’ambito civile e residenziale. Scopriamo di seguito quali idee ha intenzione di mettere in pratica il Governo.

Energia: il piano risparmio proposto dal Governo

È prevista per le famiglie in condominio con impianti centralizzati l’accensione dei termosifoni in inverno spostata un’ora avanti rispetto a quanto avveniva solitamente; quindi, anche lo spegnimento potrebbe avvenire un’ora prima o anche di più.

Per quanto riguarda uffici e strutture pubbliche, il piano prevede una riduzione delle temperature di un grado: da 20 a 19. Infine, per le imprese non ci saranno forniture razionate ma sono in arrivo due decreti che assicureranno gas ed elettricità ad un prezzo calmierato.

Lo scopo del Governo è quello di migliorare l’efficienza delle centrali a carbone entro 24 mesi per eliminare quasi del tutto la dipendenza dal gas russo e raggiungere gli obiettivi posti dall’Unione Europea.

Il piano dovrà essere minuzioso e presentato a breve a Bruxelles. L’Italia ha inoltre già raggiunto un importante traguardo in questi mesi, essendo che i consumi d’energia a fine 2021 erano al 40%; oggi, invece, arrivano al 18%, ma l’obiettivo è quello di raggiungere il 10%.

Infine, il Governo incomincerà a breve a divulgare una serie di pubblicità e spot sull’argomento, al fine di sensibilizzare i cittadini sul tema risparmio energetico, quanto mai necessario in questo momento storico.