Il Fisco italiano ha deciso di cambiare alcune cose molto importanti. Infatti, pare che verranno effettuati dei nuovi controlli incrociati sui conti correnti, prendendo in considerazione i dati finanziari e immobiliari, i pagamenti con carta di credito e fatture elettroniche. In questo modo, il Fisco si augura di avere praticamente tutto in regola. Ma come verranno effettuate queste verifiche? Scopriamolo di seguito.

Nuovi controlli del Fisco sui conti correnti: ecco come verranno effettuati

L’Agenzia delle Entrate utilizzerà un nuovo algoritmo chiamato Vera, che significa “verifica dei rapporti finanziari“. Si tratta di un sistema all’avanguardia presentato dal ministro dell’Economia e dal Garante della privacy.

Queste due figure hanno quindi dato vita ad un nuovo modo d’ispezionare i conti correnti a cui nessuno potrà sfuggire. L’obiettivo è quello di ridurre al solo 15,8% l’evasione fiscale entro il 2024.

Il tutto è senza ombra di dubbio ambizioso e chiunque dovrebbe temere questa decisione. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che userà dei droni per scovare immobili fantasma e terrà conto di ciò che verrà pubblicato sui social per scoprire cosa se c’è qualcosa di irregolare.

Inoltre, sono previste fino a 2,5 milioni di lettere di compliance; quindi, si preannuncia un’ondata di controlli super approfonditi a cui difficilmente un evasore si potrà sottrarre.

Social network e droni

Come detto prima, il ruolo dei social network sarà decisamente cruciale: proprio da qui, l’Agenzia delle Entrare verrà a conoscenza di dati molto importanti per capire se la dichiarazione dei redditi presentata è veritiera o meno.

Anche l’uso dei droni sarà fondamentale, poiché il Fisco pensa che tutti gli immobili fantasma presenti sul territorio o non in regola verranno immediatamente sgamati. Così facendo, verranno stabilite le azioni più efficaci da intraprendere contro i trasgressori.