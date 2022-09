In risposta alla rapida tendenza dell’app verso i consigli, Instagram offre agli utenti maggiori opportunità di personalizzare i post suggeriti. L’app sta ora testando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di disattivare l’audio di argomenti specifici per non apparire nei post suggeriti utilizzando parole chiave ed emoticon.

L’aggiornamento impedirebbe alle parole chiave degli utenti, che possono includere emoji, parole e frasi, di apparire nella didascalia o nell’hashtag di un post. Instagram annota in un post sul blog: ‘Puoi utilizzare questa funzione per smettere di vedere cose che non ti piacciono’. Le impostazioni dell’app consentono agli utenti di personalizzare le parole del filtro. Le persone possono anche scegliere di ignorare completamente tutte le raccomandazioni, secondo l’azienda.

Instagram si prepara per l’aggiornamento

Instagram sta anche sperimentando un nuovo metodo per rimuovere i post indesiderati dalla sezione Esplora dell’app. Gli utenti ora possono scegliere più post contemporaneamente e designarli tutti come ‘non interessati’. Secondo la società, ciò nasconderà quei contenuti e impedirà raccomandazioni simili in futuro. Gli utenti potranno disattivare l’audio di particolari frasi ed emoji dai post suggeriti su Instagram.

Sebbene queste nuove alternative richiedano uno sforzo aggiuntivo, potrebbero fornire una tregua agli utenti che sono stati irritati dalla qualità dei consigli di Instagram poiché il servizio ha adottato misure sempre più aggressive per diventare più simile a TikTok. Il dirigente senior di Instagram, Adam Mosseri, ha annunciato il mese scorso che la società avrebbe ridotto la quantità di post consigliati e interrotto la sua prova con un feed a schermo intero. Entrambi i miglioramenti sono stati ampiamente stroncati, scatenando meme virali che attaccano i tentativi dell’azienda di imitare TikTok.

Indipendentemente dalle critiche, i funzionari di Meta hanno dichiarato inequivocabilmente che intendono spostare i feed di Facebook e Instagram lontano dal materiale degli amici e verso più post basati su suggerimenti guidati dall’intelligenza artificiale. Tuttavia, i controlli aggiuntivi possono aiutare l’azienda a migliorare finalmente la qualità di tali suggerimenti, rendendoli a lungo termine più attraenti per i consumatori.