MD Discount non vuole avere rivali sul territorio nazionale, per questo motivo ha recentemente messo a disposizione di tutti gli utenti una campagna promozionale assolutamente degna del proprio nome, arricchita con prezzi bassissimi e la possibilità di godere di un risparmio ben superiore alle aspettative.

Il volantino è oggi disponibile praticamente ovunque in Italia, è bene sapere che gli acquisti non sono limitati esclusivamente ad una specifica area del territorio, ma possono essere completati, ai prezzi che andremo ad elencarvi, a prescindere dalla provenienza. I singoli prodotti, ad ogni modo, possono essere acquistati con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre tutti i difetti di fabbrica (solo nel caso della tecnologia).

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram, vi aspettano offerte Amazon incredibili e tantissimi codici sconto gratis.

MD Discount: le offerte che nessuno si aspettava di vedere

Con MD Discount gli utenti si ritrovano ad avere l’occasione di accedere, per una volta almeno, ad una importante selezione di notebook e tablet, tutti commercializzati a prezzi estremamente più bassi del normale. I modelli portatili sono legati a brand estremamente noti e conosciuti, basti pensare a HP 255G8, disponibile in due varianti, da 249 euro (versione da 4GB di RAM), fino a salire ai 449 euro necessari per l’acquisto della variante più performante.

Dall’altro lato troviamo un tablet estremamente economico, parliamo del Microtech E-Tab da 10,1 pollici, un prodotto che viene commercializzato a soli 99 euro, ed è caratterizzato da una scheda tecnica incredibilmente povera, ma ben progettata. E’ caratterizzata infatti da due fotocamere, un display HD IPS LCD, sistema operativo Android 10 e 3GB di RAM.