Google si è concentrata sulla trasformazione della sua suite Workspace di applicazioni per ufficio, che include Documenti, Fogli e Presentazioni, in ambienti giocosi e collaborativi in ​​cui puoi fare le cose senza passare da un programma all’altro e dalle schede del browser. Google Docs è stato recentemente modificato per includere emoji in linea, tuttavia si potrebbe obiettare che le facce felici non appartengono necessariamente ai documenti. I luoghi, d’altra parte, lo fanno, motivo per cui Google ora ti consente di includere i dati di Maps in linea nei file di Documenti tramite chip intelligenti.

Per rinfrescarti la memoria, l’anno scorso Google Workspace ha lanciato gli smart chip come metodo semplice per taggare persone, altri file e posizioni all’interno di un lavoro di Documenti, Fogli o Presentazioni. Nel caso di una posizione, un utente copia e incolla un collegamento di Google Maps in un documento prima di premere il tasto Tab per trasformarlo in un chip di posizione. Chiunque abbia accesso al documento può utilizzare il chip per cercare la posizione e capire come arrivarci.

Google Documenti, ora puoi taggare i posti che preferisci

Se sei incline a impilare centinaia di schede sul browser del tuo computer, Google semplifica l’aggiunta di questi chip di posizione al tuo documento senza cambiare sito. Devi solo usare “@” prima del nome della posizione. In alternativa, metti “@” seguito dall’indirizzo della località che vuoi citare. C’è anche un terzo approccio per creare un tag nel file di Documenti: fai clic su Inserisci, Chip intelligenti, quindi Inserisci e digita il nome o l’indirizzo della posizione nel documento per aggiungerlo.

Aggiungere luoghi ai documenti ora è semplice come taggare persone, collegarsi ad altri file di Documenti/Drive e aggiungere emoji. Prevediamo che i tag di posizione sarebbero un’aggiunta eccezionale per qualsiasi tipo di esploratore di location, pianificatori di viaggi, organizzatori di matrimoni, team di vendita aziendali e praticamente chiunque altro utilizzi Docs nei loro processi di collaborazione.

Secondo il blog di Google Workspace Updates, i nuovi tag di posizione online saranno disponibili per tutti con un account Gmail a partire dall’8 settembre. Potrebbero essere necessari fino a 15 giorni per essere visualizzati perché Google implementerà l’aggiornamento gradualmente.