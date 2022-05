Si torna a parlare della seconda generazione di Apple AirPods Pro. Mark Gurman, analista affermato e fonte attendibile, ha dichiarato che l’azienda sarà pronta a procedere con il lancio dei suoi auricolari entro la fine di quest’anno. Riprendendo quanto già espresso dall’analista Ming-Chi Kuo, l’esperto ritiene quasi certo l’arrivo degli AirPods Pro 2 e il lancio da parte di Apple di nuove versioni di AirPods Max.

Apple: entro l’autunno nuovi AirPods Max e AirPods Pro 2!

Dopo un lungo periodo di attesa, Apple sembra pronta ad aggiornare i suoi AirPods Pro introducendo una nuova versione con design rinnovato e funzionalità avanzate. La presentazione dovrebbe avvenire entro l’autunno di quest’anno, l’azienda potrebbe annunciare gli auricolari durante l’evento dedicato ai nuovi iPhone 14.

La novità prevista e già riferita dalla maggior parte delle indiscrezioni emerse in rete riguarda l’aspetto estetico degli AirPods Pro 2, i quali potrebbero dire addio allo stelo che li ha fino ad ora caratterizzati. Il loro design potrebbe risultare quindi del tutto originale e ridotto all’essenziale. Di conseguenza, anche la cover che andrà a contenerli quando non in utilizzo potrebbe essere modificata e resa più compatta. Dal punto di vista tecnico si prevede l’arrivo di importanti novità ma non sono ancora state svelate le funzionalità introdotte dal colosso.

Accanto ai nuovi Apple AirPods Pro 2 si prevede il debutto di nuove versioni di AirPods Max. L’azienda, stando a quanto riportato dalla fonte, lancerà le sue cuffie in nuove colorazioni ancora sconosciute ma presumibilmente identiche a quelle che caratterizzeranno la prossima generazione di iPhone.