La Formula 1 è la classe regina del motorsport e rappresenta un banco di prova importante per tutti i costruttori che partecipano al campionato. Gli sforzi profusi per realizzare la monoposto più veloce in pista, spesso si traduce in tecnologie utili per lo sviluppo delle vetture stradali.

Proprio guardando ai cambiamenti che l’industria automotive sta subendo, gli organizzatori del Circus in accordo con i vari team, ha approvato il nuovo regolamento tecnico che prenderà il via nel 2026.

Gli obiettivi generali è quello di sviluppare power unit più potenti ma meno assetate di benzina e soprattutto in grado di abbattere le emissioni di CO2. Per raggiungere questi obiettivi, i motori a combustione interna di nuova generazione si affideranno a bio-carburanti non derivati da combustibili fossili.

La Formula 1 sarà completamente rivoluzionata nel 2026 con nuove power unit più potenti grazie alla componente ibrida e dai consumi ridotti