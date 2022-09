Con l’obiettivo di rendere la vita casalinga sempre più smart, connessa e rispettosa dell’ambiente, TCL ha sfruttato il palcoscenico offerto da IFA 2022 per presentare tanti nuovi device pensati per la casa.

Il produttore ha rinnovato la propria gamma di prodotti multi-categoria per rendere tutte le case moderne sempre più funzionali e smart. Dopo i nuovi TV e soundbar per i sistemi home theater, arrivano anche frigoriferi, purificatori d’aria, condizionatori, lavatrici e robot aspirapolvere.

Grazie a questa gamma di prodotti, è possibile facilitare la vita degli utenti attraverso la creazione di un ecosistema sempre connesso. TCL ha pensato a tutto e oltre alle funzionalità avanzate, gli elettrodomestici sono anche complementi d’arredo premiati per il design moderno e accattivante.

TCL ha presentato ad IFA 2022 i nuovi elettrodomestici smart ad alta efficienza energetica per la sostenibilità ambientale

I nuovi condizionatori d’aria possono contare sulla tecnologia brevettata FreshIN per la gestione del clima all’interno delle case. La tecnologia di qualità professionale, permette di avere sempre aria fresca e condurre così uno stile di vita sano e intelligente.

Le lavatrici targate TCL sono realizzate per ottenere la classe energetica “A” e quindi avere il minimo impatto possibile sulla natura. Infatti, l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità è di importanza strategica per il brand.

Il produttore si impegna a supervisionare attentamente la fase di realizzazione degli elettrodomestici. In questo modo è possibile ridurre gli sprechi energetici e la dispersione di sostanze nocive. Inoltre, vengono utilizzati imballaggi ecologici e riciclati i prodotti elettronici non più in uso.

Considerando tutti questi aspetti, gli elettrodomestici TCL di nuova generazione sono accompagnati dal claim “Inspire Greatness”. Il produttore vuole quindi ispirare la grandezza nella vita spingendo quindi su prodotti che siano dinamici, alla moda, innovativi e intelligenti. In questo modo, i consumatori saranno liberi di vivere appieno i momenti più belli della loro vita senza avere preoccupazioni.