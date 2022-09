Ezviz, in occasione dell’IFA 2022, mostra i nuovi prodotti intelligenti pensati per la casa. Tra quelli presenti all’evento ritroviamo: aspirapolvere a secco/umido senza fili, baby monitor con AI, Smart Lock, videocamera di sorveglianza esterna, Kit Smart Home con sensori di sicurezza e aspirapolvere 2 in 1.

Il tema scelto da Ezviz per i suoi nuovi prodotti è “relativamente semplice, incredibilmente intelligente”, che racchiude un po’ l’essenza della sua linea di dispositivi. Nel dettaglio, uno dei prodotti protagonisti è sicuramente la videocamera di sorveglianza per l’esterno. Della stessa gamma fa parte anche il nuovo baby monitor. Entrambi i dispositivi sono pensati per case smart e più sicure, facili da installare, a risparmio energetico e basate su Intelligenza Artificiale. Il baby monitor può essere controllato in qualsiasi momento, ha una forma adatta all’ambiente tipico delle stanze per bambini, non prevede fili ed è fatto di materiali sicuri al tatto anche per i più piccoli. Se il bambino piange, il monitor si attiva con della musica rilassante, mentre se il bambino scappa da zone contrassegnate i genitori vengono tempestivamente avvisati.

Sempre restando in tema sicurezza, l’azienda presenta il Kit Home sensor e lo Smart Lock. Prodotti entrambi premiati. Si possono interconnettere tra loro per potenziare la sicurezza dell’abitazione. Lo Smart Lock va semplicemente aggiunto al campanello esistente, mentre il kit di sensori va attaccato nelle zone prescelte. L’unico requisito fondamentale è una buona connessione Internet. Si può condividere con più utenti, senza limiti, rispettando a pieno la privacy di ciascuno e prevede una funzione auto-lock per ulteriore protezione.

Nel tentativo di soddisfare le esigenze di tutti e le necessità di ogni casa, Ezviz propone anche soluzioni per la pulizia. Tra i prodotti di spicco troviamo l’aspirapolvere senza fili a secco e a umido, RH1. Unisce tre prodotti: aspirapolvere, straccio e secchio. Dispone di due vani per separare sporco e pulito e con una sola carica pulisce 200 metri quadri. Questo modello sgrassa a fondo ed è munito di funzione auto-pulente per le spazzole. Altro modello interessante è l’aspirapolvere RS2, una sorta di robot pulente 2 in 1 con Intelligenza Artificiale che esegue test di pulizia in tempo reale. Non ha bisogno di alcun aiuto umano, funziona in piena autonomia. Si accende e spegne da solo, inoltre, basterà impostarlo per permettergli di pulire, pulirsi, ricaricarsi e svuotarsi in automatico.