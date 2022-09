Il tentativo dell’agenzia spaziale di riprogrammare il lancio della capsula Orion senza equipaggio sabato pomeriggio è stato interrotto per la prima volta intorno alle 9:00. Gli ingegneri hanno iniziato a tentare di riparare una perdita di carburante a idrogeno nella sezione del motore nella parte inferiore del razzo.

Quando il team di lancio non è riuscito a fermare con successo la fuga di notizie, i funzionari della NASA hanno cancellato il decollo di sabato previsto per le 11:20.

La missione della NASA era stata impostata per lanciare Artemis I lunedì dal Kennedy Space Center della Florida, lo stesso sito di lancio che ha visto le missioni Apollo inviare umani sulla luna negli anni ’60 e ’70.

Quando il tentativo è stato ritardato, la NASA ha puntato a sabato, un giorno che aveva previsioni meteorologiche favorevoli.

Artemis I è la prima di una serie di missioni che ha l’obiettivo di riportare gli astronauti sulla luna e gettare le basi per l’invio di esseri umani su Marte.

Perché il lancio di Artemis I è stato posticipato?

Il direttore del lancio Charlie Blackwell-Thompson e il team di lancio hanno dovuto affrontare un’altra perdita di carburante. Anche il tentativo di lunedì è stato annullato a causa della fuga di idrogeno.

Il team ha provato due volte a fermare e riavviare il flusso di idrogeno liquido nella speranza di porre fine alla perdita.

Programma di lancio

La NASA deve ancora determinare una nuova finestra di lancio per la missione, ma i funzionari hanno detto che non sarà lanciato prima di martedì.

“Non lanceremo nessun razzo fin quando tutto non sarà perfetto“, ha affermato l’amministratore della NASA, l’ex senatore Bill Nelson.

I funzionari avranno maggiori informazioni all’inizio della prossima settimana, ha affermato James Free, amministratore associato per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione.

Il razzo deve essere trasportato al Vehicle Assembly Building piuttosto che lavorato sulla rampa di lancio, hanno detto i funzionari sabato pomeriggio.

La NASA ha attualmente in programma per il 3 ottobre un lancio di SpaceX per inviare un equipaggio alla Stazione Spaziale Internazionale. Free ha detto che la sovrapposizione avrebbe bisogno di essere riconciliata e potrebbe rimandare il lancio di Artemis I alla fine di ottobre.